Piazza Affari in pole. resto d'Europa chiude senza slancio

(Teleborsa) -, che ha fatot molto meglio degli altri listini europei, rimasti ai nastri di partenza in una seduta caratterizzata da molte incertezza, in particolare il riemergere di tensioni fra USA e Cina.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,91%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,34%), raggiunge 41,56 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +150 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,36%,è stabile, riportando un moderato +0,05%, composta, che cresce di un modesto +0,28%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,21% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.443 punti. Balza in alto il(+1,66%); come pure, poco sopra la parità il(+0,34%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,82%),(+3,24%) e(+3,20%). Fra i peggiori settori quello(-2,96%),(-0,81%) ed(-0,55%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 6,28%.Su di giri(+5%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,91%.Effervescente, con un progresso del 4,80%.Vendite su, che prosegue le contrattazioni a -4,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,24%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,45%), dopo i risultati.In battuta,(+9,10%),(+8,39%) e(+5,11%).La peggiore è, che segna un -2,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,38%.scende dell'1,30%.