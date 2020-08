Borse europee positive. A Piazza Affari in luce TIM e Intesa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove sono in evidenzia diverse Blue Chips che hanno fornito l'aggiornamento dei risultati dl semestre. Positivi anche se inferiori alle attese i dati dei, mentre si attendono i primi dati delnel pomeriggio. Occhi puntati anche sull', che stanno registrando una pericolosa accelerazione nel mondo.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,184, ma la, che si avvantaggia di più della debolezza del biglietto verde e vola sopra i 2.000 dollari.Sulla parità lo, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.andamento positivo per, che sale di un discreto +0,84%, prevalgono gli acquisti a, che segna un forte rialzo dell'1,06%, mentreavanza dello 0,83%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,68%. in luce le(+2,49%) seguite dal comparto(+1,99%).di Milano, troviamo(+4,69%), dopo la semestrale e l'annuncio di una accelerazione delle trattative per la rete Unica.Bene anche(+3,88%), che ha annunciato ieri risultati largamente positivi. In scia(+2,94%).Fra i peggiori di oggi, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79% dopo aver annunciato che sta valutando anche opzioni diverse rispetto all'ingresso diretto di CDP.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,00%.Tra i(+11,65%),(+3,61%),(+2,84%) e(+2,46%).Fra i peggiori, che segna un -5,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,39%.In caduta libera, che affonda del 2,96%.