Wall Street apre in rialzo nonostante dati lavoro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

energia

finanziario

Walt Disney

Travelers Company

Caterpillar

3M

Wal-Mart

Cisco Systems

Monster Beverage

Stericycle

American Airlines

Paccar

FOX

Twenty-First Century Fox

Moderna

Activision Blizzard

(Teleborsa) -, che avvia gli scambi in deciso rialzo, a dispetto dele del dilagare dei. Si scommette sulla vicina approvazione dle pacchetto di aiuti da parte del Congresso.Il, che mostra una plusvalenza dello 0,87%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.323 punti. Sulla parità il(-0,05%); in frazionale progresso l'(+0,47%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,99%),(+1,50%) e(+1,43%).del Dow Jones,(+10,03%),(+2,18%),(+1,92%) e(+1,89%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Tentenna, che cede lo 0,69%.Tra i(+5,02%),(+2,45%),(+1,52%) e(+1,51%).La peggiore è, che scivola del 6,21%.Affonda, con un ribasso del 6,15%.Crolla, con una flessione del 4,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,09%.