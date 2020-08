Piazza Affari prosegue in rosso con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontando le incertezze di carattere economico, dopo che la Bank og England ha confermato una politica espansiva e un quadro ancora critico per a ripresa.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,185. Lieve aumento dell', che aggiorna i record a 2.051 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%, e tentenna, che cede lo 0,54%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,68%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 21.432 punti.Poco sotto la parità il(-0,36%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,59% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-3,47%),(-1,97%) e(-1,42%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,20%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,41%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,33%.avanza dell'1,28%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.In caduta libera, che affonda del 3,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.di Milano,(+5,09%),(+3,02%),(+2,91%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,47 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,96%.