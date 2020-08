Speranza: "Al lavoro con Commissione UE per vaccini Covid"

(Teleborsa) - "Con lastiamo lavorando perche sono al lavoro sui, e proveremo nelle prossime ore a livello di commissione UE a chiudere altri contratti" per l'approvvigionamento di un futuro vaccino.Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato. Il ministro ha inoltre sottolineato come in questa partita "l'Italia non sta a guardare ma è in prima linea" e "ci auguriamo che nel giro delle prossime settimane possano esserci ulteriori risultati positivi".