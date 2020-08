Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 27.238 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.332 punti. Leggermente positivo il(+0,6%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,44%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,93%) e(+0,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,07%),(-0,83%) e(-0,64%).del Dow Jones,(+2,28%),(+2,12%),(+1,30%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tra i(+6,17%),(+5,88%),(+2,47%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,10%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,04%.In caduta libera, che affonda del 2,70%.