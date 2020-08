CDP, finanziamento da 10 milioni a Gruppo F.lli Ibba con Garanzia SACE

(Teleborsa) -ha sostenuto i piani di crescita del Gruppo- tra i principali operatori nel Centro Italia della(GDO)attraverso ’appartenenza al Gruppo CRAI - tramite un contratto di finanziamento di complessivi, della durata di 72 mesi, assistito dalla garanzia diell ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo. Lesaranno impiegate per il completamento di investimenti previsti dalfinalizzati alla crescita dimensionale del Gruppo.Il- precisa la nota - "si inserisce nella più ampia attività che Cassa Depositi e Prestiti sta svolgendo a supporto delle imprese italiane per garantire loroe per sostenere la ripartenza del tessuto economico del Paese, in questa particolare fase emergenziale dovuta allaIl nuovodel Gruppo sardo - che vanta una rete di oltrediretti o gestiti tramite imprenditori partner, prevalentemente in, con un fatturato consolidato di oltre- mira ad una crescita organica con l’apertura di nuovi punti vendita per rendere maggiormente capillare la propria rete diretta, in particolare nel Lazio, arrivando a superare le 300 unità a fine piano. Anche grazie a questa operazione, il Gruppo si pone l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo dei diversi marchi con particolare attenzione alla sostenibilità e allo sviluppo di prodotti legati al territoriomantenendo inalterata la filosofia dell’Responsabile CDP Imprese "l’operazione appena conclusa conferma la volontà dile migliorisu tutto il territorio nazionale. F.lli Ibba, storica realtà della Sardegna ora guidata dalla seconda generazione, ha saputo negli anni costruirsi un posizionamento competitivo anche al di fuori della propria regione, mirando sempre ad una crescita organica e sostenibile. Il nuovo Piano Industriale, seppur rivisitato a seguito del Covid19, conferma la volontà della Famiglia Ibba di continuare ad investire nella, nonché affrontando al meglio l’attuale crisi emergenziale e guardando al futuro con ottimismo. Inoltre, l’operazione è per CDP motivo di orgoglio, trattandosi del primo finanziamento corporate concesso in Sardegna a seguito dell’apertura ad inizio 2020 del nostro "Spazio CDP" di Cagliari presso la Fondazione Sardegna, a conferma della vicinanza da sempre manifestata a favore deidimostrata da Cdp nei nostri confronti, che ha riconosciuto la solidità della nostra realtà e dei progetti in corso – ha commentato il Presidente del CdA di F.LLI IBBAe proseguiamo con convinzione nel percorso di crescita intrapreso che prevede ulteriori investimenti e sforzi economici per consolidare il nostro modello di business, rafforzare il nostro brand anche al di fuori dei nostri confini regionali, nonché a difesa del nostro posizionamento competitivo rispetto al possibile ingresso di operatori esteri, sempre in ottica ditutti ingredienti che ci hanno dato laforza per superare con serenità lChief Mid Market Officer di SACE ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di sostenere il Gruppo F.lli Ibba, storica azienda nel GDO della Sardegna che punta a una crescita organica e alla promozione del Made in Italy. Con quest’operazione, in sinergia con CDP, conferma il suo supporto alle imprese italiane anche e soprattutto in questa fase così