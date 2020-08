Piazza Affari prosegue debole. Scambi al ribasso per l'azionario europeo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa della partenza di Wall Street, che ieri ha aggiornato i massimi storici sul S&P 500. L'andamento dei mercati non sembra per ora confortato da un deciso cambio di passo dell'economia, a parte qualche dato macroeconomico positivo, e questo impensierisce gli operatori di mercato e sembra presagire una bolla.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,183. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97% dopo l'asta del Tesoro che ha sancito un calo dei rendimenti verso lo zero.pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%,scende dell'1,02%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 20.374 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%.di Milano, troviamo(+3,57%), sempre sulla scommessa di nuove operazioni di consolidamento.Corrono anche(+1,27%),(+1,24%) ed(+1,00%), quest'ultima dopo che S&P ha migliorato l'outlook sul rating a Developing.Fra i peggiori, che continua la seduta con -1,24%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Tra i(+2,98%),(+2,40%),(+1,77%) e(+1,45%).Scivola, che continua la seduta con -2,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.