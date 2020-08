Wall Street in cauto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana in frazionale rialzo per la borsa di Wall Street, come anticipato dall'andamento cauto dei futures sugli indici statunitensi.L'agenda macroeconomica prevede la diffusione tra meno di mezz'ora del dato sull'(NAHB), che rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi. Prima dell'avvio del mercato è stata pubblicata un'altra statistica sull' indice manifatturiero Empire State , risultata deludente, che misura le condizioni del settore nel distretto di New York.Sulle prime rilevazoni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.955 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.383 punti. Guadagni frazionali per il(+0,65%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,37%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,71%),(+0,64%) e(+0,64%).Tra i(+1,92%),(+1,45%),(+1,39%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.(+2,88%),(+2,43%),(+2,02%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.