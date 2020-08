Tokyo resta al palo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di, con ilche si attesta a 23.097 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità(+0,16%).Leggermente negativo(-0,2%); sulla stessa linea, depresso(-2,31%).In frazionale progresso(+0,57%); sulla stessa tendenza, in denaro(+0,81%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,26%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,18%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,94%.