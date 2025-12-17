Asia in moderato recupero. Borsa di Tokyo in frazionale rialzo

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche sono complessivamente in recupero e traggono vantaggio dalla rimonta del settore tecnologico, grazie ad alcune ricoperture, che ha compensato le preoccupazioni per lo stato dell'economia USA. A sostenere i mercati dell'Estremo Oriente ha contribuito la chiusura positiva di Wall Street.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,54%; giornata di guadagni anche a, che continua la giornata in rialzo dello 0,79%.In vantaggio(+0,8%); effervescente(+1,51%).Consolida i livelli della vigilia(-0,14%); con analoga direzione viaggia sulla parità(-0,07%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 1,98%, mentre il rendimento per ilè pari 1,84%.