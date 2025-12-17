Milano 12:05
44.258 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:05
9.845 +1,66%
Francoforte 12:04
24.078 +0,01%

Asia in moderato recupero. Borsa di Tokyo in frazionale rialzo

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Le borse asiatiche sono complessivamente in recupero e traggono vantaggio dalla rimonta del settore tecnologico, grazie ad alcune ricoperture, che ha compensato le preoccupazioni per lo stato dell'economia USA. A sostenere i mercati dell'Estremo Oriente ha contribuito la chiusura positiva di Wall Street.

Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,54%; giornata di guadagni anche a Shenzhen, che continua la giornata in rialzo dello 0,79%.

In vantaggio Hong Kong (+0,8%); effervescente Seul (+1,51%).

Consolida i livelli della vigilia Mumbai (-0,14%); con analoga direzione viaggia sulla parità Sydney (-0,07%).

Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,16%. Performance infelice per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,98%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,84%.

