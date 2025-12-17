Asia in moderato recupero. Borsa di Tokyo in frazionale rialzo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche sono complessivamente in recupero e traggono vantaggio dalla rimonta del settore tecnologico, grazie ad alcune ricoperture, che ha compensato le preoccupazioni per lo stato dell'economia USA. A sostenere i mercati dell'Estremo Oriente ha contribuito la chiusura positiva di Wall Street.
Lieve aumento per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che sale dello 0,54%; giornata di guadagni anche a Shenzhen
, che continua la giornata in rialzo dello 0,79%.
In vantaggio Hong Kong
(+0,8%); effervescente Seul
(+1,51%).
Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(-0,14%); con analoga direzione viaggia sulla parità Sydney
(-0,07%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,16%. Performance infelice per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,98%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,84%.