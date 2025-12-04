Pioggia di acquisti a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, che ha seguito la scia rialzista disegnata dai mercati americani, la vigilia, mentre gli investitori guardano alla Federal Reserve dopo i segnali di rallentamento del mercato del lavoro statunitense. Si muovono con debolezza, invece, gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.
L'indice Nikkei 225
mette a segno un guadagno del 2,25%, mentre, al contrario, Shenzhen
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.
Senza direzione Hong Kong
(+0,1%); leggermente negativo Seul
(-0,31%).
Pressoché invariato Mumbai
(+0,13%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia Sydney
(+0,14%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 3 dicembre si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo -0,06%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,85%.