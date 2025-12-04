Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Pioggia di acquisti a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Pioggia di acquisti a Tokyo. Debole il resto dell'Asia
(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, che ha seguito la scia rialzista disegnata dai mercati americani, la vigilia, mentre gli investitori guardano alla Federal Reserve dopo i segnali di rallentamento del mercato del lavoro statunitense. Si muovono con debolezza, invece, gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.

L'indice Nikkei 225 mette a segno un guadagno del 2,25%, mentre, al contrario, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.

Senza direzione Hong Kong (+0,1%); leggermente negativo Seul (-0,31%).

Pressoché invariato Mumbai (+0,13%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia Sydney (+0,14%).

Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 3 dicembre si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,06%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,14%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,85%.
