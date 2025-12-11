Milano 10:18
In calo la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale in calo per la borsa di Tokyo, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, il giorno dopo che la la Federal Reserve ha ridotto i tassi d'interesse americani, per la terza volta di fila quest'anno, segnalando che potrebbe lasciarli invariati nei prossimi mesi.

L'indice giapponese Nikkei 225 scivola dello 0,92%; sulla stessa linea, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.

Sulla parità Hong Kong (-0,07%); in frazionale calo Seul (-0,42%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,29%); senza direzione Sydney (+0,1%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,04%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,84%.
