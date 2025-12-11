In calo la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale in calo per la borsa di Tokyo
, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, il giorno dopo che la la Federal Reserve ha ridotto i tassi d'interesse americani, per la terza volta di fila quest'anno, segnalando che potrebbe lasciarli invariati nei prossimi mesi.
L'indice giapponese Nikkei 225
scivola dello 0,92%; sulla stessa linea, Shenzhen
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.
Sulla parità Hong Kong
(-0,07%); in frazionale calo Seul
(-0,42%).
Poco sopra la parità Mumbai
(+0,29%); senza direzione Sydney
(+0,1%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,04%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,84%.