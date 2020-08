Positiva la Borsa di Milano allineata al resto d'Europa

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sulle borse prevale tuttavia una certa cautela mentre gli occhi degli investitori restano puntati sulla, stasera, alla ricerca di indizi di possibili cambiamenti nella politica dell'istituto centrale americano.Sullo sfondo restano elementi di incertezza legati allache alimentano i dubbi sulla forza della ripresa economica a livello mondiale.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,193. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.986 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 42,56 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,91%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,45% a 19.935 punti.In moderato rialzo il(+0,29%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,21%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,52%),(+1,15%) e(+0,99%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,86%) e(-0,73%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,95%.Buona performance per, che cresce dell'1,87%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,65%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,43%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.di Milano,(+4,62%),(+2,80%),(+2,72%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Crolla, con una flessione del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,69%.