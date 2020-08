A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,85%, a 28.167 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.417 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); poco sopra la parità l'(+0,57%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,05%),(+1,81%) e(+1,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,80%.del Dow Jones,(+5,51%),(+5,22%),(+2,74%) e(+2,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.(+10,24%),(+5,32%),(+4,93%) e(+4,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.