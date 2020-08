Wall Street apre tonica. Nasdaq e S&P verso nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, complice l'ottimismo generato dalla speranza di un vaccino anti-Covid. L'annuncio dell'avvio della sperimentazione con l'uso del plasma è stato dato ieri dal Presidente Trump. L'indiceapre quindi gli scambi con un guadagno dello 0,62%, performance positiva anche per l', che avvia la giornata in aumento dello 0,77%. In forte rialzo il(+1,39%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,98%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,44%),(+1,35%) e(+1,18%).del Dow Jones,(+3,40%),(+1,35%),(+0,82%) e(+0,75%).Fra i peggiori, che registra un -0,96%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,51%),(+3,40%),(+3,12%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che segna un -1,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.scende dell'1,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.