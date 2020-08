Stabile in avvio la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street dopo il dato sugli ordini di beni durevoli risultato nettamente superiore alle attese degli analisti. Per contro è stata deludente la statistica, diffusa la vigilia, sulla fiducia dei consumatori americani.L'attenzione del mercato, comunque, è già puntata sul meeting in versione "virtuale" dei, l'appuntamento annuale con i banchieri centrali, da cui potrebbero emergere novità su guidance e strategie dellaSulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.216 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.447 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,5%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,95%) e(+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,15%),(-0,82%) e(-0,58%).Al top tra i(+1,14%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.Tra i(+6,04%),(+2,36%),(+2,20%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.