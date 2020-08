Mercati europei deboli. Focus su discorso Powell

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, insieme alle altre Borse di Eurolandia, in un clima di cautela in scia alle, ed in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,183. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 43,35 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,40%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,68%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,04% sul precedente.Nel listino, i settori(-1,55%),(-1,40%) e(-1,33%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,27%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Tra i(+1,58%),(+1,17%),(+1,07%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.