Wall Street apre a due velocità

Micron Technology

(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni a due velocità, mentre prende il via ilin videoconferenza, dove emergerà qualche posizione più chiara sulla politica della Fed. Il discorso introduttivo è quello di Jerome Powell.Frattanto, sono arrivati alcuni dati macro un po' deludenti, quello dei sussidi alla disoccupazione , che restano sopra il milione, e la conferma della pesante contrazione del PIL del 2° trimestre Alla Borsa di New York, ilmostra un rialzo dello 0,58%, mentre appare incolore l', che continua la seduta a 3.482 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,09%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,04%),(+0,73%) e(+0,71%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.del Dow Jones,(+3,92%),(+2,38%),(+2,07%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -0,65%.Al top tra i, si posizionano(+8,18%),(+6,85%),(+3,09%) e(+2,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,69%.In caduta libera, che affonda del 2,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.