Wall Street si conferma positiva grazie alla Fed

(Teleborsa) -, sostenuta dalla conferma del, che ha fissato un target di inflazione media del 2% non rigido, vale a dire che i tassi potranno restare bassi anche con il superamento di questa soglia.A New York, ilche sta mettendo a segno un progresso dello 0,66%, mentre l'che aveva di recente aggiornati i record, sosta sui 3.483 punti. Leggermente negativo il(-0,48%); sulla parità l'(+0,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,86%),(+0,85%) e(+0,83%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,33%),(-0,57%) e(-0,56%).del Dow Jones,(+5,78%),(+3,93%),(+3,41%) e(+3,05%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.(+4,76%),(+4,48%),(+3,99%) e(+3,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,79%.In caduta libera, che affonda del 4,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,93 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,73%.