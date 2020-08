Banca MPS

(Teleborsa) -, che si confermano in battuta alla Borsa di Milano, anche per effetto del via libera della BCE alla Bad Bank di. La banca senese guadagna oggi il 2,6% e si conferma uno dei migliori titoli nel paniere delle Mid Cap.Fra le banche a più ampia capitalizzazione brilla, con un progresso del 3,63%. Seguita dache avanza del 2,15%. Ben impostata+1,57%.