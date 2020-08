Mercati europei in ordine sparso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. I mercati europei continuano a ragionare sui riflessi della nuova strategia di politica monetaria della Fed e sulle conseguenze delle dimissioni anticipate del Premier giapponese Shinzo Abe.Sul mercato valutario, segno più per l', che mostra un aumento dello 0,73%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.Lieve peggioramento dello, che sale a +144 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,03%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 19.841 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,53%),(+0,69%) e(+0,60%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,77%),(-1,54%) e(-1,44%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,45%.Brilla, con un forte incremento (+2,1%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,10%.Buona performance per, che cresce dell'1,18%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,83%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.di Milano,(+3,84%),(+3,12%),(+2,72%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.