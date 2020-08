Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la borsa di Wall Street, grazie soprattutto al rally guidato dal, sulla scia dell'appetito al rischio alimentato dalla prospettiva di tassi d’interesse molto bassi per un lungo periodo, annunciata dallaTra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,43% a 28.616 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.496 punti. Guadagni frazionali per il(+0,31%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,34%).(+1,18%),(+0,81%) e(+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,64%),(+2,34%),(+2,06%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.Al top tra i, si posizionano(+6,60%),(+5,85%),(+3,14%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,40%.Affonda, con un ribasso del 2,01%.Crolla, con una flessione del 2,01%.