Usa, FDA autorizza test rapido antigene Covid

(Teleborsa) - La(FDA) ha concesso adl'autorizzazione all'uso d'emergenza per un test dell'antigene Covid-19 aI risultati arrivano nel giro di 15 minuti e possono essere letti direttamente su una card, simile a quella di alcuni test di gravidanza.Si tratta di un test antigenico (non molecolare, come il tampone) che può essere usato in studi medici, pronto soccorso, scuole ed è ildi questo tipo per la diagnosi del nuovo coronavirus, per cui l'Fda ha autorizzato l'uso di emergenza tra luglio e agosto, precisando tuttavia che i test che rilevano gli antigeni sono"Questo nuovo test, che rileva gli antigeni, è un importante nuova possibilità che dà i risultati quasi in tempo reale", dice Jeff Shuren, direttore del Centro per gli apparecchi e salute radiologica dell'FDA. Per avere il risultato ldeve fare il tampone nel naso del paziente e passarlo sopra una test card, su cui c'è un reagente. Dopo 15 minuti si può leggere il risultato:L'azienda produttrice, la Abbott ha comunicato che prevede di spedire decine di milioni di test appena autorizzati a settembre, con l'intenzione di aumentare la produzione a