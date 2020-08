Wall Street resta al palo dopo la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, all'indomani della svolta Fed. Il Presidente della banca centrale Jerome Powell, ha annunciato la vigilia un target di inflazione medio del 2%, sottolineando che l'istituto è disposto a consentire livelli di inflazione “moderatamente superiori al 2%” per un qualche periodo di tempo.L'attenzione degli investitori è rivolta oggi al fronte macro, da cui èstatunitensi, calcolata dall'università del Michigan. Prima dell'avvio del mercato è stata pubblicata la statistica sui redditi e la spesa delle famiglie americane.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 28.545 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 3.494 punti. Poco sopra la parità il(+0,65%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,38%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,74%) e(+0,68%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,77%),(+1,62%),(+0,95%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,69%),(+2,64%),(+2,35%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,02%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.