Piazza Affari prosegue in rialzo con le altre Borse europee

(Teleborsa) -, che proseguono in moderato rialzo in attesa della partenza di Wall Street. Digeriti i, il mercato sembra più concentrato sulle tematiche internazionali e guarda all'agenda fitta die prossimi giorni.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,194. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,05%.composta, che cresce di un modesto +0,42%, chiusa per festività, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,45%.di Milano, troviamo(+3,22%), grazie a ricoperture.Torna in auge(+1,97%), in attesa del CdA sulla rete unica.Bene anche(+1,96%) e(+1,75%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+5,25%),(+3,17%),(+2,41%) e(+2,19%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.scende dell'1,40%.Calo deciso per, che segna un -1,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.