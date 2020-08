Sesa investe nell'efficienza energetica e sostenibilità

Sesa

(Teleborsa) - Ilha siglato unatramite la controllata, per lo sviluppo di business nel settore delle tecnologie innovative per laL’accordo prevede ancheprogressiva di una partecipazione di maggioranza nel capitale di. PM Service, attiva da oltre 20 anni nel settore, con ricavi attesi al 31 dicembre 2020 per circa euro 22,5 milioni, offre soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico, e-mobility e domotica grazie alla partnership con i principali Vendor internazionali.L’operazione offre opportunità di sviluppo di business in un settore con domanda in crescita progressiva ed è motivata tra l’altro della crescente attenzione degli stakeholder a sostenibilità ambientale, risparmio energetico ed e-mobility. Si inserisce poi nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree adell’innovazione tecnologia e dei servizi digitali, con potenziale di crescita e generazione di valore nel lungo termine e costituisce l’undicesima acquisizione effettuata da inizio anno 2020 ed in particolare dall’avvio della fase di emergenza pandemica.