Borsa Italiana, su ETFplus il primo ETF di Tabula Investment Management

(Teleborsa) - Entra oggi in negoziazione suil primo ETF di, fornitore di ETF focalizzato sul fixed income passivo, che diventa, così, il l venticinquesimo emittente sul mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN. Il nuovo ETF di Tabula Investment Management porta asul mercato ETFplus, di cui 1.073 ETF e 215 ETC/ETN. Inoltre, sale aattualmente disponibili su ETFplus, che rappresentano il 31,5% del totale ETF quotati sul mercato italiano."ETFplus cresce ancora e aggiunge un nuovo emittente, Tabula Investment Management, al novero degli ETF provider presenti sul mercato italiano. La prima quotazione sul listino di Borsa Italiana di un ETF da parte di Tabula Investment Management – ha commentato– conferma la sempre maggior centralità del mercato italiano nell'industria internazionale degli ETF"."È con grande entusiasmo che proponiamo al mercato italiano il nostro nuovo ETF European IG bond. Con questa prima quotazione in Borsa Italiana – ha affermato– incontriamo una crescente domanda di prodotti innovativi in un mercato così significativo come l'Italia. Con circa la metà dell'asset under management di ETF quotati in Italia nel reddito fisso, gli investitori domestici hanno dimostrato di essere leader nell'investimento passivo. Il nostro ingresso nel mercato stimolerà certamente la domanda di un’esposizione al credito più mirata"."Con il debutto di TTRX, ETF di bonds Investment Grade Europei, Tabula porta in Italia un prodotto innovativo ed efficiente, migliore espressione della nostra expertise nel reddito fisso. TTRX – ha aggiunto– è la risposta alle inefficienze tipiche dei benchmark di credito più generici: la metodologia dell'indice di riferimento, sviluppato in collaborazione con Markit, ha tra gli obiettivi principali quelli di liquidità ed equo peso dei sottostanti, duration costante e limite alla concentrazione settoriale, caratteristiche essenziali per una puntuale allocazione e controllo del rischio. Il tutto, ottenendo un rating ESG di AA da parte di MSCI. Siamo lieti di offrire alla investment community italiana un nuovo strumento di gestione in un asset class core come l'IG corporate Europeo".A fine luglio l'ha raggiunto il record di: 83,01 miliardi di euro per ETF e 8,21 miliardi di euro per ETC/ETN. Il 48,9% dell’AUM è rappresentato da ETF obbligazionari. Da inizio anno su ETFplus sono stati raccolti 6,80 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi di euro in ETF obbligazionari.