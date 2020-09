Eurizon in partnership con iM Global Partner per gestione azionario giapponese

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società di asset management del Gruppo, ha avviato unaper la gestione del, dato in delega a Eurizon Capital SGR a partire dal 1° settembre 2020.Il fondo azionario, gestito dal 2013 da Joel Le Saux e Yoko Otsuka presso, vanta più di 40 miliardi di yen di asset in gestione ed è uno dei prodotti di punta della gamma acquisita nel maggio 2020 da iM Global Partner.è entrato a far parte di SYZ Asset Management nel febbraio 2013 per gestire il fondo OYSTER Japan Opportunities. Si occupa del mercato azionario giapponese dal 1996 e ha iniziato la sua carriera a Tokyo come analista buy-side sull’equity Japan., CFA, è entrata a far parte di SYZ Asset Management nell'aprile 2014. Ha iniziato la sua carriera nel 2005 come Credit Analyst presso la Banca di Tokyo-Mitsubishi UFJ prima di entrare in Oddo Asset Management nel 2012 come Product Specialist.Eurizon, specializzata sull'obbligazionario, sta orale proprie expertise nellaed accoglie i due esperti nei suoi team azionari, per includere le loro competenze e la loro grande esperienza nell'asset manager italiano."La notevole esperienza e la profonda conoscenza del mercato giapponese che questi esperti portano con sé sarà una spinta per unulteriore consolidamento delle capacità di Eurizon negli investimenti azionari", ha commentato, Amministratore Delegato di Eurizon, aggiungendo "il loro arrivo accrescerà ulteriormente la gamma di competenze a livello internazionale all'interno del team di gestione di Eurizon e inoltre ci consentirà di diversificare e ampliare la gamma prodotti, a vantaggio di tutti i nostri clienti"., CEO di iM Global Partner, ha affermato "questa partnership con Eurizon, un player di spicco nell’asset management, ci permette di dare nuovo slancio allo sviluppo internazionale di questa strategia d'investimento"£.