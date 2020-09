Milano tonica con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono gli scambi in rialzo, in scia all'ottima performance di Wall Street e delle borse asiatiche. I mercati esprimono così ottimismo sul futuro e su nuovi piani di stimolo all'economia ed attendono con fiducia i dati occupazionali americani.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Invariato lo, che si posiziona a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,00%.brilla, con un forte incremento (+2,4%), ottima performance per, che registra un progresso dell'1,85%, e exploit di, che mostra un rialzo del 2,34%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,79% sulTra lea grande capitalizzazione, su di giri(+15,63%) in attesa del CDA su ASPI.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,23%.Effervescente, con un progresso del 5,19%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,89%.La peggiore è, che scivola dell'1,25%.Tra i(+4,42%),(+3,57%),(+3,39%) e(+2,85%).Fra i più forti ribassi la, che continua la seduta con -2,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.