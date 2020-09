Wall Street parte cauta

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

energia

utilities

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

American Express

JP Morgan

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Cisco Systems

Apple

Microsoft

Visa

American Airlines

Moderna

Discovery

Discovery

Tesla Motors

Nvidia

Autodesk

Broadcom

(Teleborsa) -, per effetto dei realizzi sul settore tecnologico, che ha raggiunto ieri nuovi record storici. Il mercato potrebbe beneficiare anche deiAgisce da freno il, pubblicato ieri sera, che conferma unadell'economia statunitense nei 12 distretti della Fed e "molto al di sotto" dei livelli pre-Covid. La banca centrale esprime anche un cauto ottimismo per il futuro, ma conferma una elevata incertezza e volatilità.Ilriporta una variazione pari a +0,02%, mentre si muove al ribasso l', che perde lo 0,63%, scambiando a 3.558 punti. Pesante il(-1,85%); con analoga direzione, in rosso l'(-0,78%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,37%),(+0,89%) e(+0,56%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,13%),(-1,13%) e(-0,94%).Al top tra i(+2,71%),(+2,68%),(+2,37%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,91%.In caduta libera, che affonda del 2,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%.Tra i(+3,93%),(+3,89%),(+2,24%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,61%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,03%.Sensibili perdite per, in calo del 3,48%.In apnea, che arretra del 3,35%.