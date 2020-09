Wall Street rimbalza dopo brusco stop vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo il crollo di ieri , trainato dal settore tech, che aveva corso molto nell'ultimo periodo.Il mercato sembra aver digerito bene il dato sull'occupazione , lievemente al di sotto delle attese, poiché la crescita delgi occupati nel settore privato, pur inferiore alle aspettative, è apparsa più alta del report di ADP.A New York, l'indiceche avanza a 28.522 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 3.476 punti. In frazionale progresso il(+0,45%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,57%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,51%),(+1,28%) e(+1,22%).del Dow Jones,(+2,29%),(+2,22%),(+2,11%) e(+2%).(+4,42%),(+2,95%),(+2,85%) e(+2,81%).Le più forti vendite su, che cede l'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.