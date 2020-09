Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Intanto i listini USA mostrano scambi in profondo rosso.Lieve calo dell', che scende a quota 1,179. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.927,2 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 36,31 dollari per barile, in forte calo dell'8,70%.Lieve peggioramento dello, che sale a +154 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,04%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%, resta vicino alla parità(-0,12%), e lettera su, che registra un importante calo dell'1,59%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,81%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 21.214 punti, ritracciando dell'1,67%.In discesa il(-0,74%); come pure, negativo il(-0,74%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,55%) e(+0,72%).Nel listino, i settori(-3,39%),(-2,97%) e(-2,80%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,70%.avanza dell'1,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Affonda, con un ribasso del 3,44%.Crolla, con una flessione del 3,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%.del FTSE MidCap,(+2,54%),(+2,32%),(+1,96%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -2,3%; preced. 13%)01:50: Partite correnti (atteso 1.869 Mld ¥; preced. 168 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (atteso -8,1%; preced. -0,6%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -2%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 16 Mld Euro; preced. 14,5 Mld Euro).