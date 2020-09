Wall Street crolla in avvio, vendite sui tech: Apple e Tesla le peggiori

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street riavvia una settimana da "brivido". Protagonisti di nuovo i tech che, dopo il tonfo della scorsa settimana, proseguono un movimento di correzione, alimentando gli allarmi sul possibile scoppio di una nuova bolla A New York, è forte calo del(-2,06%) che si porta a 27.553 punti, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi avviata giovedì scorso; sulla stessa linea l'che crolla del 2,26% fino a 3.349 punti. Pesante il(-3,49%); come pure l'(-2,41%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-4,05%),(-3,06%) e(-2,45%).Al top tra ialcuni titoli difensivi come(+0,70%) e(+0,59%).Le più forti vendite insistono su, che apre le contrattazioni a -5,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,48%.Affonda, con un ribasso del 4,07%.Crolla, con una flessione del 4,02%.(+1,08%) e(+0,99%).La peggiore è, che crolla del 17,91%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'11,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,36%.