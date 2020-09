Tokyo chiude in rosso. Asia pesante dietro Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che sono scivolate dopo il crollo di Wall Street ed in risposta al croollo delle quotazioni petrolifere.Giù la Borsa di, con ilche chiude in flessione dello 0,97% ed il Topix dell'1,02%. Sotto la parità anche la piazza di(-0,98%).Pesanti le borse cinesi, conche arretra dell'1,31% ein netto calo del 2,42%. Stessa impostazione perche perde lo 0,96%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta fa male, con un calo dello 0,98%, assieme a(-1,24%),(-1,55%),(-0,42%) e(-0,59%).Leggermente negativa(-0,74%);peggio fa la borsa di(-2,2%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%.Il rendimento dell'tratta allo 0,04%, mentre il rendimento delè pari al 3,15%.