Citigroup, Jane Fraser prossima Ceo: prima donna alla guida di una grande banca di Wall Street

Citigroup

(Teleborsa) - Primo passo di Wall Street sul sentiero della. Sarà, infatti, a guidarenominata Ceo di una grande banca americana.Fraser, dal 2004 all'interno dell'istituto, prenderà il prossimo febbraio il posto diche ha annunciato il proprio ritiro dopo 8 anni al timone della banca.Un'quella che raccoglierà Jane Fraser: Corbat ha infatti ereditato le redini della banca poco dopo lae ha portato a più che raddoppiare glidi Citigroup dai 7 miliardi di dollari del 2012 ai 20 miliardi del 2019. Anche se in calo del 36% quest'anno, i titoli Citigroup sono saliti del 38% da quando ha assunto la carica."Riteniamo" che Fraser "sia la persona adatta a spingere Citi al prossimo livello", ha dichiarato, il presidente del consiglio di amministrazione di Citigroup.53 anni,coned ex McKinsey Fraser entra a far parte dei quella ristretta cerchia di donne amministratore delegato: sono solofra leaziende dello S&P 500.