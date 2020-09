Mercati europei cautamente positivi. Milano in stand by

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari scambia sui valori della vigilia. Giornata impostata allain attesa della partenza di Wall Street e del. Intanto, i mercati hanno digerito con difficoltàsui cambi, accogliendo con moderato ottimismo leper l'economia.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.ferma, che mostra un +0,06%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,47%, poco mossa, che riporta un moderato +0,2%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sulTra idi Milano, in evidenza(+1,77%),(+1,75%),(+1,67%) e(+1,52%).La peggiore è, che scivola dell'1,80%.Debole, con un netto svantaggio dell'1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,61%),(+3,44%),(+2,64%) e(+2,52%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.