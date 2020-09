Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni industriali

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Nike

DOW

Caterpillar

Coca Cola

Apple

Microsoft

United Health

Walt Disney

Cognizant Technology Solutions

Mylan

Gilead Sciences

Micron Technology

Altera

Discovery

Fiserv

Nvidia

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.324 punti.Negativo il(-1,32%); come pure, in frazionale calo l'(-0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,95%) e(+0,83%). Nel listino, i settori(-1,47%),(-0,89%) e(-0,86%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,42%),(+1,95%),(+1,74%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.Al top tra i, si posizionano(+3,19%),(+2,66%),(+2,47%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,88 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,63%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.