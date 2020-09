Listini europei senza direzione. Mercati guardano a Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un mercato che guarda al meeting della Federal Reserve, in calendario questa settimana.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,187. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.944 dollari l'oncia., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,00% a quota +145 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.senza slancio, che negozia con un -0,04%.è stabile -0,09%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 19.786 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,12%); poco sopra la parità il(+0,3%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,35%),(+1,94%) e(+0,90%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,50%),(-1,13%) e(-0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,48% insieme al resto dei titoli tech a livello europeo.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,79%.Buona performance per, che cresce dell'1,59%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,36%.Dal lato dei ribassi,, mostra una perdita dell'1,82%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.di Milano,(+2,74%),(+2,00%),(+1,90%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,09%.In apnea, che arretra del 3,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,71%.