Websolute acquista azioni proprie

Websolute

Websolute

(Teleborsa) -rende noto che nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 maggio 2020,tra il 7 e l'11 settembre 2020 complessiveal prezzo medio di 1,5146 euro, per un controvalore di 10.602,00 euro.A seguito degli acquisti comunicati, la digital company italiana, attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, detiene complessivamente 31.000 azioni proprie, pari allo 0,3584% del capitale sociale.A Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,44% sui valori precedenti.