Milano in rialzo con le altre piazze europee

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dello 0,91%. Gli investitori sono in attesa di ulteriori stimoli da parte dellamentre la banca centrale dà il via a una riunione di due giorni.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,185. Lieve calo dell', che scende a 1.951,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,20% dopo che l'AIE ha tagliato la stima di domanda globale seguendo quanto annunciato dall'OPEC la vigilia.Si riduce di poco lo, che si porta a +142 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,94%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,82%.(+3,37%),(+3,00%) e(+1,45%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,07%),(-0,90%) e(-0,84%).di Milano, troviamo(+9,01%),(+5,91%),(+4,35%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.scende dell'1,31%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%.di Milano,(+6,67%),(+4,42%),(+3,98%) e(+2,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,09%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.