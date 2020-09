Wall Street tonica guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi al rialzo sulla piazza di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sulla, il braccio di politica monetaria della, che prenderà il via oggi per concludersi domani, con l'annuncio suisui fed funds.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 28.123 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Su di giri il(+1,81%); con analoga direzione, sale l'(+1,04%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,11%),(+1,51%) e(+1,18%). Il settore, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,39%),(+2,16%),(+1,93%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Sensibili perdite per, in calo del 2,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.(+6,76%),(+6,20%),(+4,42%) e(+4,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.