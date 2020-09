Eastman Kodak brilla a Wall Street

Eastman Kodak

(Teleborsa) - Protagonista il titolo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 37,08%.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia che uno studio legale assunto dall'ex gigante della fotografia ha affermato che le operazioni effettuate dal CEO Jim Continenza nel periodo in cui la società ha appreso di poter ricevere un prestito governativo di 765 milioni di dollari non andavano contro le politiche interne.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,58 USD. Supporto visto a quota 7,32. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,84.