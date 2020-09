Falck Renewables lancia primo bond equity-linked green

Falck Renewables

(Teleborsa) -con successo ilper 200 milioni di euro, zero per cento, a 5 anni, conSi tratta delcon cui Falck Renewables conferma il proprio impegno per la sostenibilità nell'ambito della propria strategia di finanziamento, contribuendo così alla crescita del mercato della Green Finance.Ai sensi del Green Financing Framework, inetti del prestito saranno utilizzati per, in tutto o in parte, asset dinuovi o esistenti con un conseguente notevole impatto ambientale (Eligible Green Assets) nel rispetto dei Green Bond Principles pubblicati dalla International Capital Markets Association (ICMA) nel 2018 e dei Green Loan Principles pubblicati dalla Loan Market Association (LMA) a maggio 2020.DNV GL Business Assurance Italia è stata incaricata di esaminare il Green Financing Framework e di verificarne l’allineamento ai Green Bond Principles 2018.