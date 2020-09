Wall Street cauta aspetta la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori aspettano la decisione di politica monetaria della, stasera. Si tratta della prima riunione del presidenteda quando ha annunciato la storica svolta sull'inflazione, impegnandosi a tenere bassi i tassi di interesse per un periodo più lungo.Sul fronte macro, le vendite al dettaglio in rialzo meno del previsto ad agosto. Attesi dopo la partenza del mercato il dato sull'Indice NAHB.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.413 punti. Leggermente positivo il(+0,33%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,65%),(+0,50%) e(+0,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,00%),(+0,92%),(+0,86%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+2,30%),(+2,15%),(+1,78%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.