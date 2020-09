Unieuro, ricavi in crescita nel 1° semestre

Unieuro

(Teleborsa) -chiude il primo semestre chiuso il 31 agosto condi euro, inrispetto al pari periodo del 2019. Le azioni adottate dal management, unitamente alla crescita dei volumi di vendita, hanno consentito un forte recupero di marginalità nel secondo trimestre, tale da più che compensare gli effetti del Covid-19 registrati nel primo.semestrale è dunquedi euro del corrispondente periodo 2019/20, anchegrazie ad interventi non ripetibili sulla base costi che hanno seguito l’evoluzione del fatturato del primo trimestre.Lae su livelli superiori all'inizio dell’esercizio, rispetto al debito netto di 49,5 milioni al 31 agosto 2019.Il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della semestrale al 31 agosto 2020 si riunirà come previsto in data 12 novembre.