Borse asiatiche poco mosse. Tokyo in stand-by

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, a dispetto della peformance negativa di Wall Street, scaturita dalle preoccupazioni per il quadro macroeconomico in deterioramento., ilè sostanzialmente stabile sui 23.338 punti (+0,08%), mentre il Topix chiude con un +0,14%. In cauto rialzo termina(+0,30%).Meglio le borse cinesi, conche avanza dell'1,28% eche termina la giornata in crescita dello 0,91%. Ferma(+0,02%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia n moderato rialzo(+0,34%), assieme a(+0,44%) e(+0,19%), mentre sono più fiacche(-0,11%) e(-0,09%).Pressoché invariata(+0,11%), sulla stessa linea(-0,06%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%.Il rendimento per l'è pari allo 0,00%, mentre il rendimento deltratta al 3,12%.