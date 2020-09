Giornata nera a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per la borsa di Wall Street con i timori sulla diffusione diche sono tornati a farsi sentire nelle ultime sedute, uniti alleche ora vedono nuovi strali sul caso TikTok La giornata odierna inoltre ha visto la scadenza delle opzioni su azioni e indici e sui future di azioni e indici, il cosiddetto giorno delle, caratterizzato di solito da un incremento della volatilità.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dell'1,07%; sulla stessa linea, l'perde l'1,43%, continuando la seduta a 3.309 punti. In netto peggioramento il(-1,97%); sulla stessa tendenza, pessimo l'(-1,52%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,13%),(-1,99%) e(-1,75%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,09%.Sensibili perdite per, in calo del 3,05%.In apnea, che arretra del 2,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,42%),(+0,99%),(+0,81%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,93%.Affonda, con un ribasso del 3,89%.Crolla, con una flessione del 3,61%.