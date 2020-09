Inwit entra anche nello Stoxx 600

INWIT

FTSE MIB

(Teleborsa) - Il titolo, dopo essere stato inserito il 22 giugno 2020 nel listino principale di Piazza Affari,, che raccoglie le azioni delle 40 società italiane a più alta capitalizzazione di mercato, ora entra anche in uno dei principali listini europei.A partire da lunedì 21 settembre, l’azione della principale società italiana delle infrastrutture per le tlc wireless verrà inserita nell'importante indice azionario. Derivato dall'indice STOXX Europe Total Market Index (TMI) e subset dell’indice STOXX Global 1800, Europe 600 èe progettato da STOXX Limited.Al suo interno sono presenti aziende capitalizzate in 17 Paesi europei, dentro e fuori l’Eurozona, quali Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna, oltre a Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Le aziende che fanno parte dell’index coprono circa il 90% della capitalizzazione del mercato azionario europeo.L'ingresso di INWIT prima nell’indice Ftse Mib e ora nello STOXX EUROPE 600 - sottolinea la società in una nota - è il risultato anche dell’incorporazione con Vodafone Towers, che ha portato alla nascita del principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia e al secondo a livello europeo con oltre 22 mila torri distribuite su tutto il territorio nazionale in modo capillare. Nonostante la crisi economico-finanziaria legata alla pandemia del Covid-19, le prospettive di crescita sono estremamente solide e legate fondamentalmente alla realizzazione e gestione delle infrastrutture a sostegno dello sviluppo efficiente e veloce del 5G da parte degli operatori di telecomunicazioni.