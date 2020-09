illimity e Fabrick (Gruppo Sella) insieme nella fintech Hype

illimity

(Teleborsa) -, società tecnologica del Gruppo Sella per lo sviluppo dell’Open banking e dell’ecosistema fintech in Italia, hanno raggiunto un accordo di, attualmente detenuta al 100% da Fabrick.In particolare,, in cambio della quale conferirà il proprio, sottoscriverà undi HYPE del valore di 30 milioni di euro ed emetteràpari al 7,5% del capitale per un controvalore di circa 45 milioni di euro. È inoltre previsto unin azioni illimity di nuova emissione per un ulteriore 2,5% circa del capitale condizionato al raggiungimento da parte di HYPE di determinati obiettivi di redditività nel 2023-2024.In base agli accordi, già al perfezionamento dell’operazione ilattraverso un ulteriore aumento di capitale riservato pari al 2,5% al prezzo di euro 8,337 per azione sottoscritto dalla capogruppo Banca Sella Holding per un ammontare di 16,5 milioni di euro.L'operazione rappresenta laindustriale in Italia, driver di sviluppo dei servizi finanziari digitali. Grazie alla JV paritetica, HYPE beneficerà di una straordinaria accelerazione in termini di esecuzione della propria strategia e di risultati attraverso l’integrazione con il ramo di azienda di Open banking che illimity stava per lanciare sullo stesso segmento di mercato anche con il supporto di Fabrick.HYPE oggi vanta 1,3 milioni di clienti edi clienti in pochi anni grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali delle due piattaforme.HYPE - si sottolinea -, con un obbiettivo di utile netto didi 3,5 milioni di euro nel 2023 e 17 milioni nel 2025 ed un impatto positivo sul risultato netto didi circa 10 milioni di euro nel 2023 e circa 20 milioni di euro nel 2025 ed un impatto positivo sul patrimonio di vigilanza già al perfezionamento dell’operazione e crescente negli annisuccessivi. Complessivamente, ilavrà un impatto positivo sul proprio CET1 ratio di 41 bps.Milano, 22 settembre 2020 – I Consigli di Amministrazione di illi